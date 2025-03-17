مرقص: أنطوان كرباج غادرتنا وتركت لنا أعمالك كي نحيا

كتب وزير الاعلام الدكتور على منصة "إكس": أمس غادرنا علم كبير من أعلام الإعلام والفن والثقافة والابداع: غادرتنا بالجسد وتركت لنا أعمالك الغنيّة النابضة بالعطاء كي نحيا".

Advertisement