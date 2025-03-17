اشتباكات متقطعة على الحدود السورية ـ اللبنانية.. وارتفاع عدد قتلى الجيش السوري

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ارتفع عدد قتلى الجيش السوري جراء الاشتباكات على الحدود مع لبنان إلى 6، وفق ما أفادت "العربية".وتشهد الحدود اشتباكات متقطعة بين الجيش السوري وعناصر تابعة لحزب الله.وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، بأن الجيش السوري دمر مستودع ذخيرة لحزب الله داخل حدود لبنان بقصف مدفعي، بعدما وصلت تعزيزات عسكرية إلى مواقعه على الحدود مع لبنان.وأثناء هذه المواجهات بلدة القصر تعرض طاقم "العربية" و"الحدث" أثناء تغطيته التطورات على الحدود، تعرّض إلى قذيفة من نوع كورنيت، وأصيب مصور "العربية" و"الحدث" رستم صلاح بجروح طفيفة كما أصيب عدد آخر من الصحفيين في الموقع.وفي الجانب الآخر، قال الجيش اللبناني إنه يجري اتصالات مع السلطات لضبط الأمن عند المنطقة الحدودية. وأكد انه اتخذ تدابير استثنائية بعد مقتل سوريين عند الحدود مع سوريا وأشار إلى أنه تم تعزيز انتشاره لضبط الوضع الأمني على الحدود.وتحدث الجيش عن تعرض قرى لبنانية لقصف من جهة الأراضي ، مشيرا الى أن قواته ردت بالأسلحة المناسبة على مصادر النيران من سوريا. وقال الجيش اللبناني إنه سلم جثامين 3 سوريين إلى السلطات .وذكرت "العربية" نقلا عن مصدر بالجيش اللبناني قوله إنه و"منذ الفجر بدأت وحداتنا بالرد على مصادر النيران من سوريا". وأضاف المصدر أن أوامر صدرت من قيادة الجيش اللبناني بالرد بالمثل على مصادر النار من سوريا.ووصلت الجثث الثلاث من عناصر الجيش السوري قتلوا يوم أمس الأحد عند الحدود الى قراهم حيث سيوارون في الثرى.وفي وقت سابق، أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بمقتل عنصرين اثنين من الجيش السوري عقب استهدافهم بصاروخ أطلقه عناصر حزب الله على منطقة زيتا لمحافظة حمص الواقعة عند الحدود .يأتي هذا بالتزامن مع انتشار الجيش السوري بشكل كامل على الحدود مع لبنان، وذلك بعد إرسال وزارة الدفاع تعزيزات كبيرة للمنطقة الحدودية.وواصلت مدفعية الجيش السوري المتمركزة بمنطقة القصير، ضرب حزب الله اللبناني بمنطقة الهرمل الحدودية، مع انتشار الجيش السوري على الحدود ، وذلك على خلفية اختطاف حزب الله لثلاثة جنود سوريين وتصفيتهم.وكان الجيش اللبناني سلم عبر الصليب الأحمر اللبناني، السلطات جثث المقاتلين الثلاثة وجدوا قرب بلدة القصر بعد ظهر الأحد عبر معبر جوسي القاعإلى ذلك نفى حزب الله في بيان علاقته ‏بالأحداث التي جرت على الحدود ، أو أي أحداث تجري داخل ‏الأراضي . (العربية)