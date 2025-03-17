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لبنان
الخارجية الإيرانية تعلق على التوترات الحدودية بين لبنان وسوريا
Lebanon 24
17-03-2025
|
04:48
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أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن أسفها وحزنها إزاء التطورات الأخيرة على الحدود
السورية
اللبنانية
، والتي وصلت إلى
مستوى
خطير من التصعيد.
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وجاء في بيان الوزارة: "إن التطورات على الحدود
السورية
اللبنانية
تُعدّ مؤسفة، ومن المحزن أن يصل الوضع في المنطقة إلى هذا المستوى المتوتر".
وأضاف
البيان
أن تصريحات "حزب الله" كانت واضحة، حيث نفى الحزب أي تورط له في حوادث إطلاق النار على الحدود.
وفي سياق متصل، شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا مساء أمس تصعيدا أمنيا خطيرا، تبعته أحداث صباح اليوم الاثنين، حيث تعرضت مجموعة من عناصر الجيش السوري ومراسلين إعلاميين لهجوم صاروخي، مما أدى إلى إصابة أحد الصحفيين.
من جانبها، أعلن الجيش عن إجراء
اتصالات
مكثفة مع السلطات
السورية
لتعزيز الأمن واستعادة الاستقرار في المنطقة الحدودية. (روسيا اليوم)
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