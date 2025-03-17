الخارجية الإيرانية تعلق على التوترات الحدودية بين لبنان وسوريا

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أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن أسفها وحزنها إزاء التطورات الأخيرة على الحدود ، والتي وصلت إلى خطير من التصعيد.وجاء في بيان الوزارة: "إن التطورات على الحدود تُعدّ مؤسفة، ومن المحزن أن يصل الوضع في المنطقة إلى هذا المستوى المتوتر".وأضاف أن تصريحات "حزب الله" كانت واضحة، حيث نفى الحزب أي تورط له في حوادث إطلاق النار على الحدود.وفي سياق متصل، شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا مساء أمس تصعيدا أمنيا خطيرا، تبعته أحداث صباح اليوم الاثنين، حيث تعرضت مجموعة من عناصر الجيش السوري ومراسلين إعلاميين لهجوم صاروخي، مما أدى إلى إصابة أحد الصحفيين.من جانبها، أعلن الجيش عن إجراء مكثفة مع السلطات لتعزيز الأمن واستعادة الاستقرار في المنطقة الحدودية. (روسيا اليوم)