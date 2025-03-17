عون: نعمل على بناء دولة يعود من خلالها لبنان أفضل مما كان

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أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوفد الرهبنة المارونية المريمية برئاسة الأباتي إدمون رزق العمل على بناء دولة يعود من خلالها مما كان.أضاف: "وهذا لا يتحقق إلا بتضافر كل الجهود ، إلى جانب الدعم والدولي".