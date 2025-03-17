العثور على جثتي شخصين كانا قد اعتُقلا من قبل قوات الأمن السوري فجرا داخل الأراضي اللبنانية

اعتقلت العام السوري شخصين من منزلهما في الفاضلية، داخل ، فجر اليوم الإثنين، وقد عُثر على جثّتيهما في منطقة مطربا الحدودية مع ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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