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لبنان

العثور على جثتي شخصين كانا قد اعتُقلا من قبل قوات الأمن السوري فجرا داخل الأراضي اللبنانية

Lebanon 24
17-03-2025 | 05:57
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اعتقلت قوات الأمن العام السوري شخصين من منزلهما في الفاضلية، داخل الأراضي اللبنانية، فجر اليوم الإثنين، وقد عُثر على جثّتيهما لاحقا في منطقة السد مطربا الحدودية مع سوريا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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