لبنان يستعد.. ارتفاع الطلب على السفر إلى بيروت وهذا ما كُشف

كشف رئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان جان عبود عن ارتفاع الطلب على السفر للبنان.

Advertisement

وأشار في بيان إلى أن "الطلب على السفر الى لبنان في إرتفاع مستمر وملاءة الرحلات سترتفع كلما اقتربنا من موسم الأعياد"، إلا أنه كشف عن أن "هذه الحركة لا تلبي طموحاتنا كونها ستبقى قريبة جداً من ما هو مسجّل في عيد الفطر العام الماضي".ولفت الى أن "القادمين إلى لبنان في موسم الأعياد هم لبنانيون مغتربون أو يعملون في الخارج، كذلك سيكون هناك بعض السياح العرب من عراقيين وأردنيين ومصريين".وقال: "للأسف كنا نأمل أن يحصل إرتفاع كبير في حركة السفر خصوصاً في عيد الفطر ربطاً بالتطورات الإيجابية الكبيرة التي حصلت في لبنان، لكن هذا الأمر لم يحصل كون ذلك يتطلب إجراءات عديدة هامة لم تتّخذ حتى الآن، ولو جرى اتخاذها كانت ستكون كفيلة بإحداث صدمة إيجابية تساعد في استعادة السياح العرب"، معتبراً أن "المؤشرات إيجابية جداً حتى الآن في ما خص إستعادة السوق لكنها لن تتغيّر خلال موسم الأعياد هذا".وأوضح أنه "في العام 2023 كانت نسبة السياح ممتازة ووصلت الى 32 بالمئة من مجمل السياح حيث كانوا في طليعة المسافرين إلى لبنان ولكن هذا الأمر نفتقده بشكل واضح هذا العام، لأنهم يخططون لسفرهم ويقومون بحجز التذاكر قبل عدة أشهر أو سنة وبالتالي عدم ظهور أي مؤشرات حول سفرهم، يعني أن هذه الشريحة لم تعد إلى لبنان حتى الآن".وشدد على أن "المطلوب لإستعادة الزخم السياحي خصوصاً في مجال السفر، إجراء إصلاحات جذرية واتخاذ تدابير وقرارات وزارية غير أساسية لخلق صدمة إيجابية تعيد الثقة بلبنان".كما تمنى عبود أن "تصح المعلومات التي يتم تداولها حول زيارة جديدة لرئيس الجمهورية جوزاف عون على رأس وفد رسمي يضم عدداً من الوزراء الى المملكة السعودية بعد عيد الفطر لتوقيع مجموعة من الإتفاقيات بين البلدين والإعلان عن رفع الحظر عن مجيء السياح الخليجيين إلى لبنان، بحيث سيتمكن القطاع السياحي من الإستفادة من موسم الصيف". (الوكالة الوطنية للإعلام)