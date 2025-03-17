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لبنان

برّي استقبل الجميل في عين التينة

Lebanon 24
17-03-2025 | 06:36
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استقبل الرئيس نبيه برّي رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في عين التينة حيث جرى استعراض لاخر التطورات.
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وقد غادر الجميل عين التينة من دون الإدلاء بأي تصريح.
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