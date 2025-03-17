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لبنان

احتجاجا على تأخر رواتبهم.. اعتصام لموظفي مصلحة الابحاث العلمية الزراعية - تل عمارة

Lebanon 24
17-03-2025 | 06:38
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اعتصم موظفو مصلحة الابحاث العلمية الزراعية تل عمارة وقطعوا الطريق استنكارا لعدم تقاضيهم رواتبهم التي تأخّرت منذ الاول من الشهر الحالي ، وقد ناشدوا رئيس الوزراء ووزير المالية بالافراج عن مستحقاتهم بأسرع وقت ممكن. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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