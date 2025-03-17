مجددًا.. إسرائيل تستهدف آلية في الجنوب وسقوط إصابات (صور)

شنّ العدو ، اليوم الإثنين، على منطقة ، في الجنوب.

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وأفادت مندوبة "لبنان24" أنّ طائرة مسيّرة أغارت على شابين على متن دراجة نارية وصودف مرورهما من جانب سوبر ماركت، بالاضافة إلى مرور آلية مما ادى الى استشهاد الشابين وجرح آخرين.



وأدت الغارة إلى احتراق الآلية والسوبر ماركت بالكامل.



بالتوازي، أشارت إلى سقوط و3 جرحى نتيجة الغارة.