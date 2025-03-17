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لبنان

مجددًا.. إسرائيل تستهدف آلية في الجنوب وسقوط إصابات (صور)

Lebanon 24
17-03-2025 | 06:53
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شنّ العدو الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غارة على منطقة يحمر، في الجنوب.
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وأفادت مندوبة "لبنان24" أنّ طائرة مسيّرة أغارت على شابين على متن دراجة نارية وصودف مرورهما من جانب سوبر ماركت، بالاضافة إلى مرور آلية مما ادى الى استشهاد الشابين وجرح آخرين.

وأدت الغارة إلى احتراق الآلية والسوبر ماركت بالكامل.

بالتوازي، أشارت وزارة الصحة إلى سقوط شهيد و3 جرحى نتيجة الغارة.
 
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