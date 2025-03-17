Advertisement

لبنان

بعد تأجيله.. معرض بيروت العربي الدولي للكتاب يعود في أيار المقبل

Lebanon 24
17-03-2025 | 07:23
A-
A+
Doc-P-1334428-638778147010877961.png
Doc-P-1334428-638778147010877961.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أعلن النادي الثقافي العربي تنظيم الدورة ال66 لمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب ما بين 15 و 25 أيار المقبل،  في قاعة "sea side arena"، تعويضاً عن تعذر اقامتها في تشرين الثاني 2024 بسبب الظروف الأمنية في حينه.     
Advertisement

 ورحب النادي مجدداً بالناشرين اللبنانيين والعرب والمؤسسات التربوية والثقافية ودعاهم الى المشاركة في فعاليات المعرض العتيد والمبادرة الى حجز أماكنهم إما حضوريا في مقر   النادي ، او عبر التواصل الرقمي

Email : info@arabculturalclub.com

Whats app : 03/552417

وللراغبين من أصحاب دور النشر في تنظيم ندوات أو محاضرات أو أمسيات شعرية او تواقيع اصدارات حديثة، وحرصاً على حسن سير الأمور خلال فترة المعرض، فإن آخر موعد لاستلام طلبات المشاركة هو  7 نيسان.
مواضيع ذات صلة
مي الخليل دعت الى المشاركة في سباق ماراتون بيروت الدولي العشرين 4 ايار المقبل
lebanon 24
17/03/2025 20:15:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام سوري: يوم الثلاثاء المقبل سيُعاد افتتاح مطار حلب الدولي
lebanon 24
17/03/2025 20:15:22 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريس يقول إنه سيشارك في القمة العربية الطارئة في القاهرة الثلاثاء المقبل لبحث إعادة إعمار غزة
lebanon 24
17/03/2025 20:15:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أفيغدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا: نتنياهو قد يحاول تأجيل الانتخابات المقررة العام المقبل
lebanon 24
17/03/2025 20:15:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:33 | 2025-03-17
14:05 | 2025-03-17
14:00 | 2025-03-17
13:57 | 2025-03-17
13:55 | 2025-03-17
13:45 | 2025-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24