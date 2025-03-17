بعد تأجيله.. معرض بيروت العربي الدولي للكتاب يعود في أيار المقبل

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أعلن النادي الثقافي ال66 لمعرض بيروت الدولي للكتاب ما بين 15 و 25 أيار المقبل، في قاعة "sea side arena"، تعويضاً عن تعذر اقامتها في تشرين الثاني 2024 بسبب الظروف الأمنية في حينه.ورحب النادي مجدداً بالناشرين اللبنانيين والعرب والمؤسسات التربوية والثقافية ودعاهم الى المشاركة في فعاليات المعرض العتيد والمبادرة الى حجز أماكنهم إما حضوريا في مقر النادي ، او عبر التواصل الرقميEmail : info@arabculturalclub.comWhats app : 03/552417وللراغبين من أصحاب دور النشر في ندوات أو محاضرات أو أمسيات شعرية او تواقيع اصدارات حديثة، وحرصاً سير الأمور خلال فترة المعرض، فإن آخر موعد لاستلام طلبات المشاركة هو 7 نيسان.