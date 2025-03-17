"إعلاميون من أجل الحرية" دانت استهداف طاقم "العربية"

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إستنكرت جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" في بيان، "استهداف طاقم قناة "العربية" أثناء قيامه بواجبه المهني على الحدود - السورية"، واعتبرت الاعتداء "انتهاكا صارخا لحرية الصحافة وحق الإعلاميين في نقل الحقيقة دون تهديد أو ترهيب".ورأت أن "الاستهداف المتكرر للصحافيين في مناطق النزاع يشكل خطرا على حرية التعبير ويؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة لحمايتهم من أي اعتداء وضمان قدرتهم على أداء رسالتهم الإعلامية دون خوف أو قيود".وطالبت الجمعية السلطات بـ"تحقيق فوري وشفاف لكشف ملابسات هذا الاعتداء ومحاسبة المسؤولين عنه"، ودعت المنظمات الحقوقية إلى "متابعة هذه القضية والضغط لحماية الصحافيين في مناطق النزاع"، مجددة "تضامننا الكامل مع طاقم وكل الإعلاميين العاملين في بيئات خطرة"، مؤكدة أن "استهداف الصحافة الحرة لن يثنينا عن التمسك بقيم الحرية والعدالة وحق الشعوب في معرفة الحقيقة". (الوكالة للإعلام)