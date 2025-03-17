Advertisement

لبنان

وزير الدفاع زار هيكل مهنئًا بتوليه قيادة الجيش

Lebanon 24
17-03-2025 | 07:54
A-
A+
Doc-P-1334445-638778165021977251.png
Doc-P-1334445-638778165021977251.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار وزير الدفاع الوطني ميشال منسى صباح اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، وهنأه بمناسبة توليه قيادة الجيش.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
تأجيل التعيينات الامنية لاسبوع والعميد الركن رودولف هيكل الأبرز لقيادة الجيش
lebanon 24
17/03/2025 20:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع تفقد غرفة العمليات في قيادة الجيش
lebanon 24
17/03/2025 20:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع التركية: نؤيد انضمام المجموعات المسلحة للجيش السوري دون تشكيل هيكل منفصل
lebanon 24
17/03/2025 20:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع السورية: قواتنا أفشلت هجوماً لفلول النظام على قيادة القوات البحرية في اللاذقية
lebanon 24
17/03/2025 20:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:33 | 2025-03-17
14:05 | 2025-03-17
14:00 | 2025-03-17
13:57 | 2025-03-17
13:55 | 2025-03-17
13:45 | 2025-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24