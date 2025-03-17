عن غارة يحمر.. هذا ما قاله الجيش الإسرائيلي

زعم الجيش أنّه استهدف عنصرين تابعين لحزب الله كانا يعملان كمراقبين ويديران الأنشطة في منطقة يحمر جنوبي .

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وكان قد شنّ العدو ، اليوم الإثنين، على منطقة يحمر، في الجنوب.



وأفادت مندوبة "لبنان24" أنّ طائرة مسيّرة أغارت على شابين على متن دراجة نارية وصودف مرورهما من جانب سوبر ماركت، بالاضافة إلى مرور بيك آب مما ادى الى استشهاد الشابين وجرح آخرين.



وأدت الغارة إلى احتراق البيك آب والسوبر ماركت بالكامل.



بالتوازي، أشارت إلى سقوط و3 جرحى نتيجة الغارة.