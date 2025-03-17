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لبنان

عن غارة يحمر.. هذا ما قاله الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
17-03-2025 | 07:55
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زعم الجيش الإسرائيلي أنّه استهدف عنصرين تابعين لحزب الله كانا يعملان كمراقبين ويديران الأنشطة في منطقة يحمر جنوبي لبنان.
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وكان قد شنّ العدو الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غارة على منطقة يحمر، في الجنوب.

وأفادت مندوبة "لبنان24" أنّ طائرة مسيّرة أغارت على شابين على متن دراجة نارية وصودف مرورهما من جانب سوبر ماركت، بالاضافة إلى مرور بيك آب مما ادى الى استشهاد الشابين وجرح آخرين.

وأدت الغارة إلى احتراق البيك آب والسوبر ماركت بالكامل.

بالتوازي، أشارت وزارة الصحة إلى سقوط شهيد و3 جرحى نتيجة الغارة.
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