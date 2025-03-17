"لقاء سيدة الجبل": نحذّر من التلاعب في مصير الناس

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضورياً والكترونياً.



وأصدر المجتمعون بيانا، اشاروا فيه الى ان الحديث "يتكرّرعن الأخطار التي تهدّد الجماعات الطائفية في لبنان والمنطقة، خصوصا بعد سقوط نظام آل الأسد في سوريا وبروز تيّار اسلامي على رأس الحكم، وقد برز بعد أحداث الساحل السوري وأحداث الحدود - السورية وغيرها من الأحداث توجّه لدى الجماعات للتفكير مجدّداً بما يُسمّى " حلف الأقليات".

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واستدرك "إلا أنّ ما يغفل عنه المنتادون بتكريس "حلف الأقليات " هو أن مسؤولية ما يحصل على الحدود - السورية يقع على عاتق "حزب الله" الذي كان المنفّذ الأقوى لجرائم النظام الأسدي ضدّ الشعب السوري والذي أطلق يدّ مافيات المخدرات والسلاح في ، وهو يحصد اليوم ما زرعه، ولا يتورّع عن تحميل الدولة مسؤولية حمايته وحماية حلفائه، تماماً كما فعل بعد هزيمته بمواجهة العدو الإسرائيلي".

وحذر اللقاء " من التلاعب في مصير الناس مرّة إضافيّة عبر هذه الممارسات "، معتبرا "أن "الردّ الوحيد على أخطار المرحلة الإنتقالية في هو في قيام دولة وطنية فاعلة وفقاً للدستور تضمن حقوق المواطن الفرد مهما كان دينه وانتماؤه وتلتزم باتفاق الطائف وإلتزامات لبنان والدولية وخصوصاً قرارات مجلس الأمن الدولي المرتبطة بلبنان".