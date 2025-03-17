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لبنان

الرئيس عون ينعى أنطوان كرباج: نودّع رمزاً من زمن لبنان الجميل

Lebanon 24
17-03-2025 | 08:30
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اعتبر رئيس الجمهورية جوزيف عون أنّه مع رحيل الممثل انطوان طرباج فإنّ الستارة تسدل عن واحد من ألمع فصول المسرح في لبنان.
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وقال عون:  "اليوم رحل أنطوان كرباج.
اليوم تُسدلُ الستارة عن واحد من ألمع فصول المسرح في لبنان".

أضاف:" اليوم يبكي "الملك الذي لا يموت"، ويحزن "الوالي"، ويدخل الحداد دار "الشخص" وقاعة "المحطة" وعشرات المحطات التي لا تنسى ولا تمحى.
اليوم نودع أنطوان كرباج، رمزاً من زمن لبنان الجميل.
الذي كان جميلاً حقاً، رغم إنكار الناكرين.
والذي سنعيده جميلاً فعلاً، وفاءً لذكرى الراحل وكل كبار الراحلين، رغم مكابرة المكابرين".
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