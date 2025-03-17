الرئيس عون ينعى أنطوان كرباج: نودّع رمزاً من زمن لبنان الجميل

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وقال عون: "اليوم رحل أنطوان كرباج.اليوم تُسدلُ الستارة عن واحد من ألمع فصول المسرح في لبنان".أضاف:" اليوم يبكي "الملك الذي لا يموت"، ويحزن "الوالي"، ويدخل دار "الشخص" وقاعة "المحطة" وعشرات التي لا تنسى ولا تمحى.اليوم نودع أنطوان كرباج، رمزاً من زمن .الذي كان جميلاً حقاً، رغم إنكار الناكرين.والذي سنعيده جميلاً فعلاً، وفاءً لذكرى الراحل وكل كبار الراحلين، رغم مكابرة المكابرين".