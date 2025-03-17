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لبنان

سوريا تعزّز قواتها على الحدود مع لبنان

Lebanon 24
17-03-2025 | 08:37
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أفادت "العربية" عن وصول تعزيزات عسكرية سورية لمناطق قريبة من الحدود مع لبنان.

ولفتت إلى أنّ الجيش السوري أرسل التعزيزات العسكرية  لريف حمص.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أن 4 عناصر من وزارة الدفاع السورية قتلوا  وأصيب آخرون في الاشتباكات مع مسلحين من أبناء العشائر عند الحدود السورية-اللبنانية، في ريف حمص الغربي، التي اندلعت منذ مساء أمس الأحد 16 آذار.
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وأوضح المرصد أن العدد الإجمالي للقتلى ارتفع  إلى 8 بينهم 3 جرى تصفيتهم داخل الأراضي اللبنانية، إضافة لإصابة ما لا يقل عن 13 آخرين.

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