فيديو كشفه.. إلقاء القبض على سارق هواتف في بيروت

Advertisement

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بلاغ أنّه "بتاريخ 11-3-2025، اشتبهت دورية من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت بأحد الأشخاص عند تقاطع غانا الأسد في محلة الرملة البيضاء، وبتفتيشه عثر بحوزته على هوية ورخصة سوق مغايرتين لهويته، حيث تم توقيفه، وتبيّن انه يدعى ع. ح. (مواليد عام 1996، لبناني)، تم تسليمه الى فصيلة الرملة البيضاء".أضاف البلاغ:" بالتحقيق معه، ونتيجة استقصاءات وتحريات مكثّفة عن صاحب المستندين، اعترف الموقوف بإقدامه على سرقة هاتف خلوي من داخل سيارة عند تقاطع الرحاب – بئر حسن، وان الهوية ورخصة السوق الّلتان ضُبِطتا بحوزته كانتا بداخله. كما اعترف، بقيامه بسرقة هواتف خلوية من أحد المطاعم في بيروت، بعد ان انتشر على التواصل الاجتماعي فيديو يوثّق عملية السرقة".ختم البلاغ:" تم تسليم الهاتف الخلوي والمستندات لصاحبها، فيما أودع الموقوف القطعة المعنيّة للتوسع بالتحقيق معه، عملاً بإشارة المختص".