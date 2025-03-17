في طرابلس... سرقة رجل ستّيني في وضح النهار

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين أقدموا على سرقة رجل في العقد السادس من عمره أثناء تواجده بالقرب من مسجد الغندور - المعرض في طرابلس، حيث اعترضوه تحت تهديد السلاح وسلبوه محفظته التي تحتوي على 200 أميركي والتي تعود لأحد معارفه كأمانة .وبعد تنفيذ العملية، لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما عُلم أن الضحية من منطقة التبانة.وقد تقدم الضحية ببلاغ رسمي لدى الأمنية المعنية، التي باشرت تحقيقاتها في .