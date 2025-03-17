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لبنان

في طرابلس... سرقة رجل ستّيني في وضح النهار

Lebanon 24
17-03-2025 | 08:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين أقدموا على سرقة رجل في العقد السادس من عمره أثناء تواجده بالقرب من مسجد الغندور -  طريق المعرض في طرابلس، حيث اعترضوه تحت تهديد السلاح وسلبوه محفظته التي تحتوي على 200 دولار أميركي والتي تعود لأحد معارفه كأمانة لديه.
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وبعد تنفيذ العملية، لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما عُلم أن الضحية من منطقة التبانة. 

وقد تقدم الضحية ببلاغ رسمي لدى الأجهزة الأمنية المعنية، التي باشرت تحقيقاتها في الحادثة.

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