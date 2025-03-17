الاوضاع عند الحدود مع سوريا بين الرئيس عون والخطيب

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اجرى رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، اتصالا اليوم برئيس الجمهورية العماد جوزف عون، وتداول معه في موضوع الاحداث الجارية على الحدود في منطقة الهرمل.وطالب العلامة الخطيب وفق بيان عن مكتبه الإعلامي بـ"تعزيز وجود الجيش في وحماية الاهالي وارواحهم وممتلكاتهم والحؤول دون تطور الاوضاع الى ما لا تحمد عقباه". وقال :اننا نعول على حكمة فخامة رئيس الجمهورية لمواجهة هذا الواقع.وقد اكد الرئيس بدوره، أن الجيش موجود في ويقوم بواجبه ،ولن يألو جهدا في سبيل تأمين الامن والاستقرار في .وكان العلامة الخطيب تلقى من عدد من وجهاء العشائر في البقاع، تمنوا خلالها على المجلس الشيعي القيام بما يلزم من اجل تحقيق الاستقرار في .