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لبنان

الاوضاع عند الحدود مع سوريا بين الرئيس عون والخطيب

Lebanon 24
17-03-2025 | 09:10
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اجرى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، اتصالا اليوم برئيس الجمهورية العماد جوزف عون، وتداول معه في موضوع الاحداث الجارية على الحدود اللبنانية السورية في منطقة الهرمل. 
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وطالب العلامة الخطيب وفق بيان عن مكتبه الإعلامي بـ"تعزيز وجود الجيش في المنطقة وحماية الاهالي وارواحهم وممتلكاتهم  والحؤول دون تطور الاوضاع الى ما لا تحمد عقباه". وقال :اننا نعول على حكمة فخامة رئيس الجمهورية لمواجهة هذا الواقع. 

وقد اكد الرئيس بدوره، أن الجيش موجود في المنطقة ويقوم بواجبه ،ولن يألو جهدا في سبيل تأمين الامن والاستقرار في المنطقة .

وكان العلامة الخطيب تلقى اتصالات من عدد من وجهاء العشائر في البقاع، تمنوا خلالها على المجلس الشيعي القيام بما يلزم من اجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.
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