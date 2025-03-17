تحذيرات من إغراق الأسواق بالبطاطا المستوردة

ناشد رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في سهل عكار، عمر سعيد الحايك، وزير الزراعة نزار الهاني لحماية موسم البطاطا المحلي، مشددًا على ضرورة الالتزام بتحديد كمية البطاطا المصرية المستوردة، وعدم تجاوز الحد المسموح به لتفادي الإضرار بالمزارعين.

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وأكد الحايك أن المزارعين يعانون من ظروف مناخية قاسية وارتفاع التكاليف، محذرًا من إدخال كميات زائدة تفوق 50 ألف طن. كما دعا إلى تشكيل للكشف على المخزون المحلي، معربًا عن أمله في أن تساهم الحكومة الجديدة في دعم القطاع الزراعي وفتح الأسواق ، خاصة السوق .