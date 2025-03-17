أسوأ جفاف منذ 65 عامًا يوقف محطات الليطاني جزئيًا وكليًا

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أعلنت المصلحة لنهر الليطاني عن توقيف كلي لمعمل عبد العال وتوقيف جزئي لمعملي أرقش وحلو لمدة ستة أسابيع، اعتبارًا من 17 آذار 2025، بسبب الجفاف الحاد الذي يضرب لبنان هذا العام، والذي وصفته بأنه الأسوأ منذ أكثر من 65 عامًا.وأوضحت المصلحة أن مخزون بحيرة القرعون انخفض إلى 62 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 25% فقط من معدله الطبيعي، مما استدعى اتخاذ هذه الإجراءات لضمان توفر اللازمة لمشاريع الري خلال فصل الصيف، وتأمين إنتاج الطاقة الكهرومائية خلال فترات الذروة.وأبلغت المصلحة وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان بقرار التوقيف، داعيةً إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الكهرباء للمناطق المتأثرة، التي تشمل البقاع الغربي (سحمر، مشغرة، القرعون، صغبين وجوارها)، والشوف (جون، باتر وجوارهما)، وقضاء جزين وإقليم التفاح. كما أكدت أن القرى التي تعتمد على معملي عبد العال وأرقش ستعتمد على مؤسسة كهرباء لبنان، المسؤولة عن برامج التقنين.وأشارت المصلحة إلى أنها ستستغل فترة التوقف لإجراء صيانة شاملة للمعدات والمنشآت المائية في المعامل المتوقفة، داعيةً المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء لتجنب الأحمال التي قد تؤدي إلى أعطال تؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية.وجددت المصلحة لنهر الليطاني التزامها بإدارة الموارد المائية بشكل مستدام، والعمل على الحد من تداعيات الأزمة الحالية لضمان استمرار إمدادات الري والطاقة الكهربائية وفق الإمكانيات المتاحة.