بري بحث الأوضاع العامة والتغطية الصحية الشاملة مع وفود نيابية

Advertisement

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، حيث جرى في تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية.كما التقى بري وفدًا من اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، المكلفة بدراسة اقتراح قانون إنشاء التغطية الصحية الشاملة الإلزامي، برئاسة بلال عبد الله وعضوية النواب علي المقداد، فادي علامة، عبد الرحمن البزري، سجيع عطية، وعماد الحوت. وتم خلال الاجتماع مناقشة نتائج اجتماعات اللجنة والتعديلات التي أُدخلت على المشروع.وبعد الاجتماع، صرح بلال عبد الله بأن اللجنة أنهت دراسة اقتراح وتم التداول مع الرئيس بري حول تفاصيله والإطار القانوني والتوازن المالي المطلوب لضمان استدامته. وأكد أن بري داعم لهذا التوجه وسيساعد في تسريع إقراره عبر اللجان المشتركة والهيئة العامة.وأضاف عبد الله أن المقاربة الجديدة تعتمد على فرض رسوم أعلى على السلع المضرة بالصحة، مشيرًا إلى ضرورة تنسيق الجهود مع وزارة المالية لتأجيل بعض الضرائب المدرجة في الموازنة لتكون ضمن إطار الاقتراح الصحي الجديد. كما شدد على أهمية توفير تغطية شاملة تحفظ كرامة المواطن اللبناني، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل لقاءاتها مع مختلف القيادات لضمان دعم المشروع.من جهته، تناول علي المقداد الأوضاع الأمنية على الحدود الشرقية مع ، كاشفًا عن تصاعد الاعتداءات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وآخرها استهداف ومنازل المدنيين، ما أدى إلى استشهاد طفل عمره 14 عامًا وإصابة آخرين.وأشار المقداد إلى أن الرئيس بري كان متابعًا لهذه التطورات عن كثب، وأجرى اتصالات مع الجهات المعنية، مؤكدًا على ضرورة تحرك الجيش لحماية الحدود. كما شدد على أهمية إيجاد حل سريع للمهجرين اللبنانيين الذين اضطروا لمغادرة قراهم في الداخل السوري نتيجة الأوضاع الأمنية المتدهورة.