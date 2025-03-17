وزير الاقتصاد التقى ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

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التقى وزير والتجارة الدكتور عامر البساط، في مكتبه في ، بممثلي البنك لإعادة الإعمار والتنمية.وخلال اللقاء، أعرب البساط عن امتنانه لـ"التعاون السابق والحالي بين البنك والوزارة، مع التركيز بشكل خاص على المشروع الجاري تنفيذه والذي يهدف إلى تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية".