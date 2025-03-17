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لبنان

وزير الاقتصاد التقى ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

Lebanon 24
17-03-2025 | 09:51
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التقى وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، في مكتبه في الوزارة، بممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
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وخلال اللقاء، أعرب البساط عن امتنانه لـ"التعاون السابق والحالي بين البنك والوزارة، مع التركيز بشكل خاص على المشروع الجاري تنفيذه والذي يهدف إلى تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية".
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