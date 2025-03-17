الرئيس عون عن المعارك على الحدود السورية: أعطيت توجيهاتي بالرد على مصادر النيران

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أشارت رئاسة الجمهورية عبر حسابها على "أكس" إلى أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون قد أعطى توجيهاته بالرد على مصادر النيران على الحدود مع سوريا.وقال عون: ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر، ولن نقبل باستمراره".أضاف:" لقد أعطيتُ توجيهاتي للجيش اللبناني بالردّ على مصادر النيران".