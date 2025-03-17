وزير الكتائب يطالب بنزع السلاح في البقاع



أكدت مصادر مطلعة انه خلال اجتماع قال حزب الكتائب في الحكومة وزير العدل عادل نصار، أنه بعد الانتهاء من الترتيب الامني وبسط الجيش نفوذه على منطقة جنوب الليطاني، يجب اعتبار الحدودية الشرقية-الشمالية منطقة منزوعة السلاح ونشر الجيش فيها فقط استكمالاً لتطبيق 1701 وضماناً لأمن وسلامة الاراضي والمواطنين اللبنانيين.

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