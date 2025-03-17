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لبنان

وزير الكتائب يطالب بنزع السلاح في البقاع

Lebanon 24
17-03-2025 | 10:56
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أكدت مصادر مطلعة انه خلال اجتماع مجلس الوزراء قال ممثل حزب الكتائب اللبنانية في الحكومة وزير العدل عادل نصار، أنه بعد الانتهاء من الترتيب الامني وبسط الجيش نفوذه على منطقة جنوب الليطاني، يجب اعتبار  المنطقة الحدودية الشرقية-الشمالية منطقة منزوعة السلاح ونشر الجيش  فيها فقط استكمالاً لتطبيق القرار 1701 وضماناً لأمن وسلامة الاراضي والمواطنين اللبنانيين.
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