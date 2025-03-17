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لبنان

وزير الإعلام زار مطرانية سيدة النجاة في زحلة

Lebanon 24
17-03-2025 | 10:57
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زار وزير الإعلام الدكتور بول مرقص مطرانية سيدة النجاة في زحلة، حيث استقبله رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، المطران إبراهيم مخايل إبراهيم، بحضور شخصيات دينية وإعلامية.  
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رحّب المطران إبراهيم بالوزير مرقص، مشيدًا بمسيرته المهنية الرفيعة، ومؤكدًا على أهمية زيارته التي تعكس لقاءً بين الفكر المستنير والقلب المؤمن. كما أعلن أن المطرانية ستستضيف السينودس المقدس لأول مرة في تاريخها خلال شهر حزيران المقبل.  

شكر الوزير مرقص المطران إبراهيم على الاستقبال الحافل، مؤكدًا التزامه بحمل هموم زحلة والدفاع عنها في مجلس الوزراء. وأوضح أن هدفه ليس العمل السياسي التقليدي، بل إحداث فرق عبر نهج تقني ومهني مستقل، بما ينسجم مع المصلحة العامة وخطاب القسم والبيان الوزاري.  

تمت مناقشة قلة التغطية الإعلامية للبقاع، ووعد الوزير بالسعي لتخصيص فقرة عبر تلفزيون لبنان لتعريف الجمهور بالقرى البقاعية وتعزيز السياحة والصناعات المحلية.  

اختُتم اللقاء بالتقاط الصور التذكارية والاتفاق على استمرار التواصل لما فيه خير زحلة والبقاع ولبنان.
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