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لبنان

حملات تفتيشية لمراقبي وزارة الاقتصاد في النبطية وجوارها

Lebanon 24
17-03-2025 | 11:05
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قام مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة – مصلحة حماية المستهلك، بجولات تفتيشية على محال الخضار واللحوم والحلويات والمواد الغذائية في مناطق النبطية، كفررمان، كفردجال، عدشيت، قاقعية الجسر، زفتا، وشويا قضاء حاصبيا.  
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وخلال الجولات، تم سحب عينة من القشطة البلدية من أحد معامل النبطية لفحصها في المختبر المعتمد، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.  

كما صدرت نتائج 8 عينات من القشطة البلدية سُحبت الأسبوع الماضي، وتبيّن أن 3 منها غير مطابقة للمواصفات اللبنانية، فتم تسطير محاضر ضبط بحق أصحابها، مع اتخاذ إجراءات متابعة تشمل إعادة سحب عينات جديدة.  

بالإضافة إلى ذلك، تم تسطير محضر ضبط بحق صاحب محل خضار في النبطية لعدم التزامه بإعلان الأسعار. 
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