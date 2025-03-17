رجي من بروكسيل: عودة اللاجئين السوريين ليست ممكنة فحسب بل واجبة

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شدد والمغتربين يوسف رجي خلال الكلمة التي ألقاها في التاسع في بروكسيل، المخصص للبحث في مستقبل ، على أنه لم يعد لاستمرار إقامة اللاجئين السوريين في لبنان مبررًا قانونيًا إذ تغيّرت الظروف التي قد تكون برّرت إقامتهم سابقًا.كما اعتبر أن الوقائع المُتغيّرة في تبيّن أن النازحين السوريين في لبنان لم يعودوا فارّين من الحرب أو من الاضطهاد، بل أصبحوا في الواقع مهاجرين اقتصاديين، ولم يعد منطقياً تمويل المهاجرين الاقتصاديين في لبنان.كذلك، دعا إلى رفع العقوبات عن للانتقال من مرحلة التعافي المبكر إلى إعادة الإعمار الشاملة ودعم السوريين داخل . وإذ أشار إلى عبور آلاف السوريين إلى لبنان بعد الأحداث المأساوية على الساحل السوري، أكد في المقابل أن هذا لا يعني القبول باستبدال لاجئ بآخر.رجي تطرق إلى الواقع الصعب في لبنان خاصة بعد الحرب الأخيرة حيث باتت قرى بأكملها غير موجودة، وشريحة من الشعب اللبناني تشعر بالإهمال. فأعلن أن لبنان يريد مداواة جراحه وإعادة بناء نفسه، وهذا يعني الابتعاد عن حروب الآخرين وعن المعاناة التي طالت.ختم رجي معتبرا أن عودة النازحين السوريين تتطلب أكثر من مجرد مساعدات إنسانية وأنها تتطلّب تحوّلاتٍ سياسيةً حاسمةً تُؤدّي إلى حلولٍ دائمة.