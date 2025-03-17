"بأسرع وقت".. هذا ما طلبه عون من وزير الخارجية بشأن مشكلة الحدود السورية

اتصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بوزير الخارجية والمغتربين رجي، الموجود في بروكسل، وطلب منه التواصل مع الوفد السوري المشارك في "المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا"، "للعمل على معالجة المشكلة القائمة بأسرع وقت ممكن، بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع".

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