صحيفة تكشف سبب ترحيل طبيبة لبنانية من أميركا

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كشفت وثائق قضائية عن ترحيل طبيبة لبنانية تُدعى رشا علوية، تعمل أستاذة مساعدة في الطب بجامعة براون، من إلى ، على الرغم من صدور أمر قضائي يمنع ترحيل حاملي التأشيرات الأميركية فوراً.وأثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً، حيث طالب قاضٍ اتحادي في بوسطن، الأحد، بتوضيحات حول ما إذا كانت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية قد انتهكت أمره بمنع ترحيلها.