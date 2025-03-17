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لبنان

صحيفة تكشف سبب ترحيل طبيبة لبنانية من أميركا

Lebanon 24
17-03-2025 | 11:51
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كشفت وثائق قضائية عن ترحيل طبيبة لبنانية تُدعى رشا علوية، تعمل أستاذة مساعدة في كلية الطب بجامعة براون، من الولايات المتحدة إلى لبنان، على الرغم من  صدور أمر قضائي يمنع ترحيل حاملي التأشيرات الأميركية فوراً.
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وأثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً، حيث طالب قاضٍ اتحادي في بوسطن، الأحد، بتوضيحات حول ما إذا كانت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية قد انتهكت أمره بمنع ترحيلها. 
وأشارت صحيفة بوليتيكو إلى أنّ السلطات الأميركية رحلت الطبيبة اللبنانية التي تحمل تأشيرة بعد العثور بهاتفها على صور لشخصيات من حزب الله.
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