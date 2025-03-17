لجنة الصحة تقر اقتراحين لتعزيز الضمان الاجتماعي والعمل المرن

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عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة بلال عبدالله، حيث ناقشت ثلاثة اقتراحات ، تم بحث اثنين منها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، والمسؤول المالي شوقي أبو ناصيف، ومندوبة وزارة العمل إيمان خزعل.تم إقرار اقتراح قانون العمل المرن الذي قدمته النائبة عناية عزالدين، والذي يهدف إلى تنظيم العمل الذي يتم خارج مراكز العمل التقليدية، مع التركيز على حماية حقوق العاملين، خاصة النساء اللواتي يمثلن 65% من هذه الفئة. كما تم الاتفاق على إصدار مرسوم يحدد الشريحة المستفيدة ومصادر تمويل الضمان الاجتماعي لضمان عدم الإضرار بصندوق الاستشفاء.ناقشت اللجنة اقتراح كرامي لتعويض المتقاعدين أنهوا خدماتهم خلال الأزمة الاقتصادية بين 2019 و2023، بعدما تعرضوا لخسائر كبيرة بسبب انهيار سعر الصرف. وبالتوافق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم إقرار الاقتراح لضمان حقوق هذه الفئة، مع التأكيد على ضرورة تحديد مصادر التمويل لمساعدتهم.وتمت التوصية برفع الاقتراحين إلى اللجان المختصة لاستكمال دراستهما قبل إقرارهما النهائي.