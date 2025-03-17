Advertisement

لبنان

فرار سجين من مستشفى بمدينة لبنانية.. والقوى الأمنية تبحث عنه

Lebanon 24
17-03-2025 | 12:13
A-
A+
Doc-P-1334555-638778320956147347.jpg
Doc-P-1334555-638778320956147347.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سُجّلت عملية فرار للسجين الجريح "م.ج" من داخل مستشفى طرابلس الحكومي – القبة، وذلك رغم الإجراءات الأمنية المشددة في المكان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
Advertisement
 
وقالت المصادر إنّ السجين تمكن من الهروب في ظروف لا تزال قيد التحقيق، مشيرة إلى أنَّ الشخص المذكور أصيب خلال إشكال سابق في منطقة أبي سمراء، ما أسفر عن سقوط عددٍ من الجرحى نتيجة إطلاق نار.
 
وحالياً، تعمل الأجهزة الأمنية على تعقب الفارّ تمهيداً لتوقيفه وإعادته إلى السجن.
مواضيع ذات صلة
قائد الحملة الأمنية في طرطوس:قواتنا فرضت سيطرتها على مدينة طرطوس وبدأت الانتشار في أحيائها (الجزيرة)
lebanon 24
17/03/2025 23:23:32 Lebanon 24 Lebanon 24
سجين من داخل سجن رومية للحدث: 120 سجينا في إضراب والرعاية الصحية شبه معدومة
lebanon 24
17/03/2025 23:23:32 Lebanon 24 Lebanon 24
نداءٌ عاجل من المواطنين إلى القوى الأمنيَّة لتسهيل السير على الأوتوستراد الممتد من العدلية إلى الحازمية
lebanon 24
17/03/2025 23:23:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني: قواتنا تتقدم في محور "جسر كوبر" ومستشفى يونيفرسال بمدينة الخرطوم بحري شمالي العاصمة
lebanon 24
17/03/2025 23:23:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:18 | 2025-03-17
17:04 | 2025-03-17
17:00 | 2025-03-17
16:34 | 2025-03-17
16:29 | 2025-03-17
16:22 | 2025-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24