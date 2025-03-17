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لبنان
فرار سجين من مستشفى بمدينة لبنانية.. والقوى الأمنية تبحث عنه
Lebanon 24
17-03-2025
|
12:13
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سُجّلت عملية فرار للسجين الجريح "م.ج" من داخل
مستشفى
طرابلس
الحكومي – القبة، وذلك رغم الإجراءات الأمنية المشددة في المكان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في
الشمال
.
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وقالت المصادر إنّ السجين تمكن من الهروب في ظروف لا تزال قيد
التحقيق
، مشيرة إلى أنَّ الشخص المذكور أصيب خلال إشكال سابق في منطقة أبي
سمراء
، ما أسفر عن سقوط عددٍ من الجرحى نتيجة إطلاق نار.
وحالياً، تعمل
الأجهزة
الأمنية على تعقب الفارّ تمهيداً لتوقيفه وإعادته إلى السجن.
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