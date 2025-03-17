فرار سجين من مستشفى بمدينة لبنانية.. والقوى الأمنية تبحث عنه

سُجّلت عملية فرار للسجين الجريح "م.ج" من داخل الحكومي – القبة، وذلك رغم الإجراءات الأمنية المشددة في المكان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في .

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وقالت المصادر إنّ السجين تمكن من الهروب في ظروف لا تزال قيد ، مشيرة إلى أنَّ الشخص المذكور أصيب خلال إشكال سابق في منطقة أبي ، ما أسفر عن سقوط عددٍ من الجرحى نتيجة إطلاق نار.

وحالياً، تعمل الأمنية على تعقب الفارّ تمهيداً لتوقيفه وإعادته إلى السجن.