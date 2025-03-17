عن مدى تنفيذ القرار 1701.. تقرير لغوتيريش يتحدث

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وأشار التقرير إلى أنّ "وجود شمال الخط انتهاك لسيادة ويقوض جهود بسط سلطته أراضيه".ودان التقرير "الانتهاكات اللّبنانيّة لسيادة وانتهاكات للسيادة اللبنانية" ودعا لوقف التحليق فوق أراضي .