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لبنان

عن مدى تنفيذ القرار 1701.. تقرير لغوتيريش يتحدث

Lebanon 24
17-03-2025 | 12:11
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أفاد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن مدى تنفيذ القرار 1701، أنّه "يجب على إسرائيل إكمال انسحابها من لبنان". 
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وأشار التقرير إلى أنّ "وجود إسرائيل شمال الخط الأزرق انتهاك لسيادة لبنان ويقوض جهود بسط لبنان سلطته على جميع أراضيه". 

ودان التقرير "الانتهاكات اللّبنانيّة لسيادة إسرائيل وانتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية" ودعا لوقف التحليق فوق أراضي لبنان
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