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لبنان

آخر مستجدات اشتباكات الهرمل.. سقوط شهداء والجيش يرسل تعزيزات

Lebanon 24
17-03-2025 | 12:33
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ذكرت قناة "العربية - الحدث"، مساء اليوم الإثنين، أن الجيش السوري تمكن من السيطرة على منطقة حوش السيد اللبنانية علي الواقعة عند الحدود بين لبنان وسوريا.
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وتأتي هذه السيطرة وسط اشتباكات عنيفة تشهدها الحدود اللبنانية - السورية في الوقت الراهن، وأسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة عددٍ من الجرحى في البلدة المذكورة.
 
 
ونقلت "العربية" عن الجيش السوري قوله إن منطقة حوش السيد باتت خالية من عناصر "حزب الله"، مشيرة إلى أن القوات السورية لن تتقدم أكثر من بلدة حوش السيد علي.
 
 
وتدور الاشتباكات بين مسلحي قوات الإدارة السورية الجديدة ومسلحي العشائر البقاعية، وقد تخللها قصف سوريّ طال منطقة الهرمل، ما استدعى رداً من الجيش اللبناني الذي قصف مصادر النيران السوريّة وأرسل تعزيزات من فوج المجوقل إلى منطقة التوتر.
 
 
كذلك، أفيد بأنّ أهالي بلدة حوش السيد علي غادروا بلدتهم بعد القصف العنيف.
 
 
في غضون ذلك، قالت وكالة "سانا" إنَّ "حزب الله استهدف بعدة قذائف مدفعية محطة مياه عين التنور بالريف الغربي لحمص".
 
 
بيان من الجيش
 
 
 
إلى ذلك، قالت قيادة الجيش إنه إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتعرّض قرى وبلدات لبنانية حدودية للقصف من جهة الأراضي السورية، تعرضت منطقة حوش السيد علي - الهرمل لقصف مركّز من الجانب السوري.
 
 
وذكر البيان أن الوحدات العسكرية ردّت على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وتعمل على تعزيز تمركزها الدفاعي لوقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.
وتستمر الاتصالات بين قيادة الجيش والسلطات السورية لاستعادة الهدوء وضبط الوضع في المنطقة الحدودية.
 
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