وزير الخارجية التقى في بروكسل نظيريه البولندي والإيطالي

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أكد والمغتربين يوسف رجي، خلال لقائه نظيره البولندي رايد سيكورسكي، في بروكسل، "ضرورة الضغط على للانسحاب من لبنان".كما تطرق اللقاء إلى "ما يحصل على حدود لبنان الشرقية مع سوريا".من جهته، أبلغ سيكورسكي الوزير رجي، أن "الخطوط الجوية البولندية ستستأنف رحلاتها إلى بيروت في شهر أيار المقبل. كما سلمه دعوة لزيارة بولندا.والتقى رجي، على هامش المؤتمر، نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني. (الوكالة الوطنية)