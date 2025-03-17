ما حقيقة سقوط بلدة حوش السيد علي بيد السوريين؟ خبرٌ يكشف

تصدّرت بلدة حوش السيد علي في البقاع - شرق لبنان المشهد خلال الساعات الماضية، وذلك إثر اشتباكات عنيفة بين الإدارة الجديدة ومسلحين من العشائر .

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التباسات كثيرة تحوم حول هذه البلدة وذلك بعد أنباء عن دخول القوات إليها والسيطرة عليها.. فما هي صحة هذه المعلومات؟ وهل فعلاً سقطت بلدة لبنانية بيد السوريين؟

جغرافياً، فإن حوش السيد علي هي بلدة حدودية بين لبنان وسوريا، فيما يقع جزء منها داخل .

البلدة المذكورة تُعتبر شبه مهجورة لقلة سكانها، فيما يتمركز الجيش اللبناني من الجهة للبلدة.

المعلومات تقول أيضاً إنّ العشائر موجودة في الجزء اللبناني من ، مشيرة إلى أنَّ دخول المسلحين السوريين حصل من الجانب السوري فقط والذي يقطنه سكانٌ لبنانيون.