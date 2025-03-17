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لبنان

ما حقيقة سقوط بلدة حوش السيد علي بيد السوريين؟ خبرٌ يكشف

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
17-03-2025 | 13:02
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تصدّرت بلدة حوش السيد علي في البقاع - شرق لبنان المشهد خلال الساعات الماضية، وذلك إثر اشتباكات عنيفة دارت بين الإدارة السورية الجديدة ومسلحين من العشائر اللبنانية.
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التباسات كثيرة تحوم حول هذه البلدة وذلك بعد أنباء عن دخول القوات السورية إليها والسيطرة عليها.. فما هي صحة هذه المعلومات؟ وهل فعلاً سقطت بلدة لبنانية بيد السوريين؟
 
جغرافياً، فإن حوش السيد علي هي بلدة حدودية بين لبنان وسوريا، فيما يقع جزء كبير منها داخل الأراضي السورية.
 
البلدة المذكورة تُعتبر شبه مهجورة لقلة سكانها، فيما يتمركز الجيش اللبناني من الجهة اللبنانية للبلدة. 
 
المعلومات تقول أيضاً إنّ العشائر اللبنانية موجودة في الجزء اللبناني من المنطقة، مشيرة إلى أنَّ دخول المسلحين السوريين حصل من الجانب السوري فقط والذي يقطنه سكانٌ لبنانيون.
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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