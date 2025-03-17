وسط توترات الهرمل.. غارات إسرائيلية تستهدف الجنوب والبقاع الغربي

نفذ الطيران الحربي الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، سلسلة غاراتٍ عنيفة استهدفت بلدات لبنانية في البقاع والجنوب.

Advertisement

وذكرت المعلومات أن الغارات طالت الواقعة بين بلدتي لبايا وزلايا في البقاع ، فيما تم استهداف محيط قلعة الشقيف جنوباً.

في غضون ذلك، قالت المصادر إنه لا صحة للمعلومات عن حصول إسرائيلية طالت مرتفعات الجبور في جبل الريحان - جنوب لبنان.

وتتزامن هذه الغارات مع اشتباكات عنيفة شهدتها الحدود - وتحديداً في الهرمل، حيث دار قتالٌ مسلح بين قوات من الإدارة الجديدة ومسلحين من العشائر .

وأسفرت الاشتباكات الحدودية عن استشهاد شخصين وجرح آخرين، فيما دفع الجيش بتعزيزات إلى .