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لبنان

وسط توترات الهرمل.. غارات إسرائيلية تستهدف الجنوب والبقاع الغربي

Lebanon 24
17-03-2025 | 13:15
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نفذ الطيران الحربي الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، سلسلة غاراتٍ عنيفة استهدفت بلدات لبنانية في البقاع الغربي والجنوب.
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وذكرت المعلومات أن الغارات طالت المنطقة الواقعة بين بلدتي لبايا وزلايا في البقاع الغربي، فيما تم استهداف محيط قلعة الشقيف جنوباً. 
 
في غضون ذلك، قالت المصادر إنه لا صحة للمعلومات عن حصول غارة إسرائيلية طالت مرتفعات الجبور في جبل الريحان - جنوب لبنان.
 
 
وتتزامن هذه الغارات مع اشتباكات عنيفة شهدتها الحدود اللبنانية - السورية وتحديداً في الهرمل، حيث دار قتالٌ مسلح بين قوات من الإدارة السورية الجديدة ومسلحين من العشائر اللبنانية.
 
 
وأسفرت الاشتباكات الحدودية عن استشهاد شخصين وجرح آخرين، فيما دفع الجيش بتعزيزات إلى المنطقة.
 
 
 
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