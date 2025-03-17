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لبنان

وزيرة البيئة: على إسرائيل أن تدفع لإعادة إعمار لبنان

Lebanon 24
17-03-2025 | 13:23
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أكدت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين "إلتزام كل الوزراء، بغض النظر عن ميولهم السياسية، البيان الوزاري وما نص عليه بأن نزع سلاح حزب الله يناقش ضمن استراتيجية الأمن القومي، وهذه الأمور يحدّدها الداخل اللبناني، ولا تحدد على توقيت الخارج".
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وقالت ردا على سؤال، لبرنامج "المشهد اللبناني" على قناة "الحرة": "لست مع وضع روزنامة لنزع سلاح حزب الله، لأن السياسة ابنة الظروف. وبالتالي، لا يمكن القول إننا يجب وضع روزنامة، بينما لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت اسرائيل ستنسحب من النقاط الخمس المحتلة".

واعتبرت أن "الجيش الإسرائيلي بتعدياته يحرج الجيش اللبناني والدولة اللبنانية"، مشيرة إلى أن "الأولوية حاليا هي للإنسحاب الإسرائيلي، ثم إعادة الإعمار"، وقال: "لاحقا، نرتب أمورنا الداخلية بين بعضنا البعض".

أضاف: "أي مواطن، بغض النظر عن شكله التنظيمي أو عن حمله السلاح، لن يقبل بالإعتداء عليه من دون أن يحرك ساكنا، فالمقاومة حق، ووجود الاحتلال يعطي تلقائيا الحق في المقاومة".

ونفت "أن يكون قد طرح خارجيا أي ربط بين إعادة الإعمار ونزع سلاح حزب الله"، لافتة إلى أن "الحديث كان عن الإصلاحات".

وعما إذا كان كلام نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس عن تشكيل لجان هو تمهيد لتطبيع لبناني مع اسرائيل، قالت: "خلال النقاش في جلسات مجلس الوزراء، نفى الرئيسان جوزاف عون ونوّاف سلام أي طرح عن تطبيع مع اسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر".

وعن الردميات الناتجة من مخلفات الحرب الأخيرة، أكدت الزين أن "هذه الردميات ستنقل حاليا إلى أماكن موقتة، في انتظار بدء العمل بالمسار البيئي بشكل كامل، ليتخذ بعدها القرار بماذا سيتم استخدام الردميات بعد الطحن، وهناك احتمالات عدة".

أما في ملف إعادة الإعمار والمؤتمر الذي سيعقد في هذا الإطار، فأكدت أن "توجه الرؤساء الثلاثة يقضي بتجنب القروض والتركيز على الهبات"، وقالت: "على اسرائيل أن تدفع لإعادة إعمار لبنان، استنادا إلى القانون الدولي الذي ينص على أن من يلوث هو من يعوض، ولكن سبق ورفضت إسرائيل التعويض بعد قصفها معمل الجية في حرب تموز 2006، رغم إقرار الأمم المتحدة 850 مليون دولار للبنان". (الوكالة الوطنية)
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