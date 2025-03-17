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لبنان

سقوط شهداء.. ماذا أعلنت "الصحة" عن غارة يُحمر؟

Lebanon 24
17-03-2025 | 13:35
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أعلنت وزارة الصحّة العامة، اليوم الإثنين، عن سقوط شهيدين إثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة يحمر اللبنانية.
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وذكرت الوزارة أن الغارة أدّت أيضاً إلى إصابة شخصين آخرين بجروح.
 
وكان الطيران الحربي الإسرائيليّ نفذ، مساءً، سلسلة غاراتٍ عنيفة استهدفت بلدات لبنانية في البقاع الغربي والجنوب.
 
وذكرت المعلومات أنَّ الغارات طالت المنطقة الواقعة بين بلدتي لبايا وزلايا في البقاع الغربي، فيما تم استهداف محيط قلعة الشقيف جنوباً بالإضافة إلى مجرى نهر الليطاني بين بلدتي ديرميماس والخردلي والمجرى بين زلايا وقليا.
 
في غضون ذلك، قالت المصادر إنه لا صحة للمعلومات عن حصول غارة إسرائيلية طالت مرتفعات الجبور في جبل الريحان - جنوب لبنان.
 
وتتزامن هذه الغارات مع اشتباكات عنيفة شهدتها الحدود اللبنانية - السورية وتحديداً في الهرمل، حيث دار قتالٌ مسلح بين قوات من الإدارة السورية الجديدة ومسلحين من العشائر اللبنانية.
 
وأسفرت الاشتباكات الحدودية عن استشهاد شخصين وجرح آخرين، فيما دفع الجيش بتعزيزات إلى المنطقة.


 
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