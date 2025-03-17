سقوط شهداء.. ماذا أعلنت "الصحة" عن غارة يُحمر؟

أعلنت وزارة الصحّة العامة، اليوم الإثنين، عن سقوط شهيدين إثر إسرائيلية استهدفت بلدة اللبنانية.

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وذكرت الوزارة أن الغارة أدّت أيضاً إلى إصابة شخصين آخرين بجروح.

وكان الطيران الحربي الإسرائيليّ نفذ، مساءً، سلسلة غاراتٍ عنيفة استهدفت بلدات لبنانية في البقاع الغربي والجنوب.

وذكرت المعلومات أنَّ الغارات طالت المنطقة الواقعة بين بلدتي لبايا وزلايا في البقاع الغربي، فيما تم استهداف محيط قلعة الشقيف جنوباً بالإضافة إلى مجرى نهر الليطاني بين بلدتي ديرميماس والخردلي والمجرى بين زلايا وقليا.

في غضون ذلك، قالت المصادر إنه لا صحة للمعلومات عن حصول إسرائيلية طالت مرتفعات الجبور في جبل الريحان - جنوب .

وتتزامن هذه الغارات مع اشتباكات عنيفة شهدتها الحدود اللبنانية - السورية وتحديداً في الهرمل، حيث دار قتالٌ مسلح بين قوات من الإدارة السورية الجديدة ومسلحين من العشائر اللبنانية.

وأسفرت الاشتباكات الحدودية عن استشهاد شخصين وجرح آخرين، فيما دفع الجيش بتعزيزات إلى المنطقة.





