اعلامية لبنانية ضمن المرشحين النهائيين لجائزة عالمية.. من هي؟

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تم اختيار الإعلامية هناء حمزة ضمن القائمة النهائية لجائزة PublisHer Excellence عن فئة الابتكار، حيث سيتم الإعلان عن الفائز خلال معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال في إيطاليا يوم 31 آذار.شغلت حمزة مناصب مهمة خلال مسيرتها المهنية، من مديرة الإعلام الرقمي في سكاي نيوز عربية، ومديرة تحرير جناح الإمارات في إكسبو دبي 2020، وكانت أول امرأة تتولى رئاسة تحرير قناة اقتصادية عربية عبر CNBC. كما أسست منصة Fifreedomtoday المتخصصة في التوعية المالية، والتي استقطبت 1.4 مليون متابع في غضون ثلاث سنوات.وأطلقت حمزة أكاديمية Financial Hero بالشراكة مع جامعة في بروكسيل، لتقديم دورات تدريبية حول إدارة الميزانية والتعامل مع البنوك والاستثمار. وأكدت أن نشر الثقافة المالية أصبح ضرورة ملحة في العالم .، اعتبرت حمزة أن هذا الترشيح يعكس تقديرًا لجهودها في تعزيز الوعي المالي وإدخاله ضمن النقاشات اليومية. وأشارت إلى أن الإعلام المستقل يمكنه إحداث تأثير حقيقي، مؤكدةً أن تحقيق هذا الإنجاز بحد ذاته انتصار للمهمة التي تعمل عليها. (فوشيا)