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لبنان
بعد غارات الجنوب والبقاع.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
Lebanon 24
17-03-2025
|
14:22
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم الإثنين، أنه نفذ غارات جوية على
مواقع
عسكرية لـ"حزب الله" في لبنان.
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وزعم الجيش
الإسرائيلي
أن الغارات جاءت بعدما تم رصد من وصفهم بـ"المخربين" ووسائل قتالية تابعة للحزب داخل المواقع التي تم استهدافها، على حد تعبيره.
وادّعى جيش العدو أن "الأنشطة التي يقوم بها الحزب تعتبر تهديداً لإسرائيل،
وتشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
وختم: "سيواصل الجيش
الإسرائيلي
العمل لإزالة كل تهديد على دولة إسرائيل وسيمنع اي محاولة لاعادة اعمار وتموضع لحزب الله".
وكانت وزارة الصحة
اللبنانية
تحدّثت عن سقوط شهيدين إثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة يحمر
اللبنانية
.
وذكرت
الوزارة
أن الغارة أدّت أيضاً إلى إصابة شخصين آخرين بجروح.
وفي وقتٍ سابق هذا المساء، شن الطيران الحربي الإسرائيليّ سلسلة غاراتٍ عنيفة استهدفت بلدات لبنانية في البقاع الغربي والجنوب.
وقالت المعلومات إنَّ الغارات طالت
المنطقة
الواقعة بين بلدتي لبايا وزلايا في البقاع الغربي، فيما تم استهداف محيط قلعة الشقيف جنوباً بالإضافة إلى مجرى نهر الليطاني بين بلدتي ديرميماس والخردلي والمجرى بين زلايا وقليا.
وتتزامن هذه الغارات مع اشتباكات عنيفة شهدتها الحدود
اللبنانية
-
السورية
وتحديداً في الهرمل، حيث دار قتالٌ مسلح بين قوات من الإدارة
السورية
الجديدة ومسلحين من العشائر
اللبنانية
.
وأسفرت الاشتباكات الحدودية عن استشهاد شخصين وجرح آخرين، فيما دفع الجيش بتعزيزات إلى
المنطقة
.
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