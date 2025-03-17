بعد غارات الجنوب والبقاع.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان

أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم الإثنين، أنه نفذ غارات جوية على عسكرية لـ"حزب الله" في لبنان.

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وزعم الجيش أن الغارات جاءت بعدما تم رصد من وصفهم بـ"المخربين" ووسائل قتالية تابعة للحزب داخل المواقع التي تم استهدافها، على حد تعبيره.

وادّعى جيش العدو أن "الأنشطة التي يقوم بها الحزب تعتبر تهديداً لإسرائيل، وتشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".





وختم: "سيواصل الجيش العمل لإزالة كل تهديد على دولة إسرائيل وسيمنع اي محاولة لاعادة اعمار وتموضع لحزب الله".

وكانت وزارة الصحة تحدّثت عن سقوط شهيدين إثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة يحمر .

وذكرت أن الغارة أدّت أيضاً إلى إصابة شخصين آخرين بجروح.

وفي وقتٍ سابق هذا المساء، شن الطيران الحربي الإسرائيليّ سلسلة غاراتٍ عنيفة استهدفت بلدات لبنانية في البقاع الغربي والجنوب.

وقالت المعلومات إنَّ الغارات طالت الواقعة بين بلدتي لبايا وزلايا في البقاع الغربي، فيما تم استهداف محيط قلعة الشقيف جنوباً بالإضافة إلى مجرى نهر الليطاني بين بلدتي ديرميماس والخردلي والمجرى بين زلايا وقليا.

وتتزامن هذه الغارات مع اشتباكات عنيفة شهدتها الحدود - وتحديداً في الهرمل، حيث دار قتالٌ مسلح بين قوات من الإدارة الجديدة ومسلحين من العشائر .

وأسفرت الاشتباكات الحدودية عن استشهاد شخصين وجرح آخرين، فيما دفع الجيش بتعزيزات إلى .





