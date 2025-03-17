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لبنان

جريمة مروّعة تهز الجنوب.. قتل طفلاً و "قطع الجثة"!

Lebanon 24
17-03-2025 | 13:55
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شهدت بلدة جويا - جنوب لبنان، جريمة مروّعة تمثلت باقدام شخص يُدعى "م.ج." على ذبح طفل قاصر بعمر الـ6 سنوات.
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وذكرت المعلومات أن الجاني قام بتقطيع الجثة وفرز أعضائها ضمن أكياس.
 
وإثر ذلك، وبعد تحقيقات، جرى إلقاء القبض على الجاني من قبل فصيلة جويا بقوى الأمن الداخلي.
 
 
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