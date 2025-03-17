جريمة مروّعة تهز الجنوب.. قتل طفلاً و "قطع الجثة"!

شهدت بلدة - ، جريمة مروّعة تمثلت باقدام شخص يُدعى "م.ج." على ذبح طفل قاصر بعمر الـ6 سنوات.

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وذكرت المعلومات أن الجاني قام بتقطيع وفرز أعضائها ضمن أكياس.

وإثر ذلك، وبعد تحقيقات، جرى إلقاء على الجاني من قبل فصيلة بقوى الأمن الداخلي.