بعد تعرّض منطقة حوش السيد للقصف من سوريا.. بيان عاجل للجيش

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إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتعرّض قرى وبلدات لبنانية حدودية للقصف من جهة ، تعرضت منطقة حوش السيد علي - الهرمل لقصف مركّز من الجانب السوري. وقد ردت الوحدات على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وتعمل على تعزيز تمركزها الدفاعي لوقف الاعتداءات على .تستمر الاتصالات بين قيادة الجيش والسلطات لاستعادة الهدوء وضبط الوضع في الحدودية.