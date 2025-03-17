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لبنان

بعد تعرّض منطقة حوش السيد للقصف من سوريا.. بيان عاجل للجيش

Lebanon 24
17-03-2025 | 13:57
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
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إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتعرّض قرى وبلدات لبنانية حدودية للقصف من جهة الأراضي السورية، تعرضت منطقة حوش السيد علي - الهرمل لقصف مركّز من الجانب السوري. وقد ردت الوحدات العسكرية على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وتعمل على تعزيز تمركزها الدفاعي لوقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.

تستمر الاتصالات بين قيادة الجيش والسلطات السورية لاستعادة الهدوء وضبط الوضع في المنطقة الحدودية.
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