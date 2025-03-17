رجي عرض مع كالاس ضرورة العودة السريعة للنازحين السوريين

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التقى والمغتربين يوسف رجي على هامش المؤتمر المخصص لسوريا في بروكسل الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي لللشؤون الخارجية والسياسية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.وشدد رجي خلال اللقاء على "ضرورة العودة السريعة للنازحين السوريين"، مؤكدا "التزام الحكومة بالإصلاحات".كما شكر رجي "دعم الاتحاد الأوروبي للبنان والتخطيط لعقد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان هذا العام"، داعيا كالاس الى زيارة لبنان. (الوكالة الوطنية)