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لبنان

البستاني عرضت مع رئيس جمعية تجار جونية أوضاع القطاع التجاري

Lebanon 24
17-03-2025 | 14:30
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استقبلت النائبة ندى البستاني، في مكتبها، في ضهر صربا، رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح جاك الحكيم وأعضاء الجمعية.
وخلال اللقاء، تم البحث في أوضاع القطاع التجاري في المنطقة والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى مناقشة الحلول الممكنة. كما تم التطرق إلى مشروع توسيع الأوتوستراد.
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وأشارت البستاني إلى أن "حجر الأساس لهذا المشروع وضع خلال ولاية الرئيس ميشال عون، إلا أن التمويل توقف بسبب أحداث 17 تشرين، رغم أن كل التحضيرات باتت جاهزة للتنفيذ، وأن رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح جوان حبيش عمل على استكمال الاستملاكات".

وتمنت "أن ينفذ المشروع، في ظل العهد الجديد".

وعن ملف معمل الزوق الحراري، لفتت البستاني إلى أن "الرئيس عون عمل سابقا على تركيب الفلاتر خلال فترة نيابته عن كسروان الفتوح"، لافتة إلى أن "الخطة التي تم تحديثها عام 2019 خلال توليها وزارة الطاقة، تضمنت إزالة المعمل القديم بعد بناء معمل جديد صديق للبيئة"، مؤكدة أن "هذا القرار أُقر بالإجماع في مجلس الوزراء، وهو بانتظار التنفيذ".

وأكدت "ضرورة التعاون بين نواب كسروان لتحقيق المشاريع المطلوبة، بعيدا من التجاذبات السياسية التي لا تؤدي إلى نتائج"، وقالت: "للتيار الوطني الحر تجارب عدة في هذا المجال، وهو اليوم في موقع المعارضة البناءة، ويمد يده للجميع من أجل تنفيذ المشاريع التي سبق وتم إطلاقها، مثل توسيع الأوتوستراد والمرفأ السياحي".

وأشارت إلى أن "كسروان الفتوح تعد من أجمل الأقضية، ويجب تسليط الضوء على معالمها والعمل على تحسينها". (الوكالة الوطنية)
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