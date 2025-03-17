رسمياً.. هذا ما أعلنته سوريا عن اشتباكات حدود لبنان

أعلنت وزارة الإعلام ، مساء اليوم الإثنين، أنَّ الجيش السوري لم يتجاوز الحدود إلى الأراضي .

Advertisement

وقالت إنه لا توجد أي مُشكلة بين سوريا ولبنان، موضحة أن الاشتباكات قائمة مع "حزب الله" وتقع داخل الأراضي .

في المقابل، قالت وزارة الدفاع إن تحركاتها عند الحدود مع لبنان، تهدفُ إلى "طرد" حزب الله من القرى والمناطق التي يتخذها كأماكن مؤقتة لعمليات التهريب والتجارة.

وصرح مصدر في وزارة الدفاع للوكالة للأنباء "سانا" بالقول: "بعد غدر حزب الله بـ3 من مقاتلينا وتصفيتهم ميدانياً أمس، بدأنا قبل قليل تمشيط الأراضي والقرى المحاذية للحدود غرب القصير"، وفق قوله.

وتابع: "نستهدف بالدرجة الأولى قرية حوش السيد علي التي أصبحت وكراً لحزب الله في أيام النظام البائد"، على حد تعبيره.

ونقلت "سانا" عن نفس المصدر قوله إنه "قوات الجيش السوري ستستهدف حزب الله في دعماً للعملية".

الإعلان السوري الرسمي يأتي إثر حديثٍ عن وقوع بلدة حوش السيد علي الحدودية بين لبنان وسوريا تحت سيطرة الإدارة الجديدة وذلك خلال الإشتباكات التي بين الجانب السوري وعشائر لبنانية.

جغرافياً، فإن حوش السيد علي هي بلدة حدودية بين لبنان وسوريا، فيما يقع جزء منها داخل الأراضي .

البلدة المذكورة تُعتبر شبه مهجورة لقلة سكانها، فيما يتمركز الجيش اللبناني من الجهة للبلدة.

المعلومات تقول أيضاً إنّ العشائر موجودة في الجزء اللبناني من ، مشيرة إلى أنَّ دخول المسلحين السوريين حصل من الجانب السوري فقط والذي يقطنه سكانٌ لبنانيون.