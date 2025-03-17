Advertisement

لبنان

رسمياً.. هذا ما أعلنته سوريا عن اشتباكات حدود لبنان

Lebanon 24
17-03-2025 | 14:31
A-
A+
Doc-P-1334637-638778404279247204.jpg
Doc-P-1334637-638778404279247204.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الإعلام السورية، مساء اليوم الإثنين، أنَّ الجيش السوري لم يتجاوز الحدود السورية إلى الأراضي اللبنانية.
Advertisement
 
وقالت الوزارة إنه لا توجد أي مُشكلة بين سوريا ولبنان، موضحة أن الاشتباكات قائمة مع "حزب الله" وتقع داخل الأراضي السورية.
 
 
في المقابل، قالت وزارة الدفاع السورية إن تحركاتها عند الحدود مع لبنان، تهدفُ إلى "طرد" حزب الله من القرى والمناطق السورية التي يتخذها كأماكن مؤقتة لعمليات التهريب والتجارة. 
 
وصرح مصدر في وزارة الدفاع السورية للوكالة السورية للأنباء "سانا" بالقول: "بعد غدر حزب الله بـ3 من مقاتلينا وتصفيتهم ميدانياً أمس، بدأنا قبل قليل تمشيط الأراضي والقرى السورية المحاذية للحدود اللبنانية غرب مدينة القصير"، وفق قوله.
 
 
وتابع: "نستهدف بالدرجة الأولى قرية حوش السيد علي السورية التي أصبحت وكراً لحزب الله في أيام النظام البائد"، على حد تعبيره.
 
 
ونقلت "سانا" عن نفس المصدر قوله إنه "قوات الجيش السوري ستستهدف حزب الله في المنطقة دعماً للعملية".
 
الإعلان السوري الرسمي يأتي إثر حديثٍ عن وقوع بلدة حوش السيد علي الحدودية بين لبنان وسوريا تحت سيطرة الإدارة السورية الجديدة وذلك خلال الإشتباكات التي دارت بين الجانب السوري وعشائر لبنانية.
 
جغرافياً، فإن حوش السيد علي هي بلدة حدودية بين لبنان وسوريا، فيما يقع جزء كبير منها داخل الأراضي السورية.
 
البلدة المذكورة تُعتبر شبه مهجورة لقلة سكانها، فيما يتمركز الجيش اللبناني من الجهة اللبنانية للبلدة. 
 
المعلومات تقول أيضاً إنّ العشائر اللبنانية موجودة في الجزء اللبناني من المنطقة، مشيرة إلى أنَّ دخول المسلحين السوريين حصل من الجانب السوري فقط والذي يقطنه سكانٌ لبنانيون.
 
مواضيع ذات صلة
ما هي محصلة الإشتباكات بين العشائر و"هيئة تحرير الشام" على حدود لبنان مع سوريا؟
lebanon 24
17/03/2025 23:25:23 Lebanon 24 Lebanon 24
عن "حزب الله" واشتباكات الحدود.. هذا ما أعلنته سوريا
lebanon 24
17/03/2025 23:25:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رسمياً.. هذا ما أعلنه لبنان اليوم عن "تمديد الهدنة"
lebanon 24
17/03/2025 23:25:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أنباء عن إشتباكات عند الحدود وسقوط قذائف على القصر.. هذا ما كشفه مصدر أمني لـ "لبنان 24"
lebanon 24
17/03/2025 23:25:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:18 | 2025-03-17
17:04 | 2025-03-17
17:00 | 2025-03-17
16:34 | 2025-03-17
16:29 | 2025-03-17
16:22 | 2025-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24