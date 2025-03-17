"طلب أمني" عاجل.. هكذا واكب لبنان الرسمي اشتباكات الحدود

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنَّ الرئاسات الـ3 في ، الجمهورية، مجلس النواب والحكومة، بقيت على اتصالٍ مُباشر ومُتواصل حتى ساعات الصباح مع قيادة الجيش وقادة البقاع للاطلاع على الوضع الأمني هناك وسط الاشتباكات في منطقة الهرمل بين الإدارة الجديدة ومسلحين من العشائر .

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وقالت إنَّ "الرئاسات حثت أمن الحدود مع بالتنسيق مع الجانب السُّوري".