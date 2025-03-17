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لبنان

"طلب أمني" عاجل.. هكذا واكب لبنان الرسمي اشتباكات الحدود

Lebanon 24
17-03-2025 | 14:52
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنَّ الرئاسات الـ3 في لبنان، الجمهورية، مجلس النواب والحكومة، بقيت على اتصالٍ مُباشر ومُتواصل حتى ساعات الصباح مع قيادة الجيش وقادة البقاع للاطلاع على الوضع الأمني هناك وسط الاشتباكات الدائرة في منطقة الهرمل بين الإدارة السورية الجديدة ومسلحين من العشائر اللبنانية.
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وقالت القناة إنَّ "الرئاسات اللبنانية حثت على استعادة أمن الحدود مع سوريا بالتنسيق مع الجانب السُّوري".
 
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