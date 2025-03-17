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لبنان

اشتباكات الهرمل.. معلومة تكشف عدد الشهداء اللبنانيين

Lebanon 24
17-03-2025 | 14:59
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أن حصيلة اشتباكات الحدود بين لبنان وسوريا أسفرت عن سقوط 6 شهداء و 39 جريحاً، وذلك بين يومي الأحد والإثنين.
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من ناحيته، أعلن "تلفزيون سوريا" مقتل 10 عناصر من الجيش السوري خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في الاشتباكات الدائرة على الحدود السورية اللبنانية.
 
وأكد التلفزيون مقتل 5 عناصر من الجيش السوري على الأقل خلال الاشتباكات الدائرة اليوم الإثنين.
 
 
 
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