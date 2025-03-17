اشتباكات الهرمل.. معلومة تكشف عدد الشهداء اللبنانيين

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أن حصيلة اشتباكات الحدود بين وسوريا أسفرت عن سقوط 6 و 39 جريحاً، وذلك بين الأحد والإثنين.

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من ناحيته، أعلن "تلفزيون سوريا" مقتل 10 عناصر من الجيش السوري خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في الاشتباكات على الحدود .

وأكد التلفزيون مقتل 5 عناصر من الجيش السوري على الأقل خلال الاشتباكات اليوم الإثنين.