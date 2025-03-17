"التوقيفات القضائية" مستمرة.. هذا جديدها

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنَّ التوقيفات القضائية مستمرة في ملف الرشاوى والفساد القضائيّ مع استدعاء قاضي التّحقيق لدى الرّئاسة الأولى لمحكمة التّمييز فرنسيس لقاضٍ ثانٍ وهو "أ.ل" الذي تبوأ مراكز قضائية رفعية منها عضوية مجلس .

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وكان فرنسيس أصدر مُذكرة توقيف وجاهيّة بحق المُتقاعد عماد الزين، وذلك بجُرم تقاضي رشوة ماليَّة خلال تولّيه مركز قاضي تحقيق أوَّل في .