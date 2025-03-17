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لبنان

"التوقيفات القضائية" مستمرة.. هذا جديدها

Lebanon 24
17-03-2025 | 15:26
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنَّ التوقيفات القضائية مستمرة في ملف الرشاوى والفساد القضائيّ مع استدعاء قاضي التّحقيق لدى الرّئاسة الأولى لمحكمة التّمييز القاضي بيار فرنسيس لقاضٍ ثانٍ وهو "أ.ل" الذي تبوأ مراكز قضائية رفعية منها عضوية مجلس القضاء الأعلى.
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وكان فرنسيس أصدر مُذكرة توقيف وجاهيّة بحق القاضي المُتقاعد عماد الزين، وذلك بجُرم تقاضي رشوة ماليَّة خلال تولّيه مركز قاضي تحقيق أوَّل في البقاع.
 
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