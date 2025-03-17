رجي التقى نظيره السوري في بروكسيل بناء على توجيهات الرئيس عون

بناء على توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، التقى يوسف رجي، في بروكسيل، نظيره السوري اسعد الشيباني. وبحثا في التطورات الحاصلة على الحدود - ، واتفقا على متابعة الاتصالات بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع. (الوكالة الوطنية)

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