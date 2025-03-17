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لبنان

رجي التقى نظيره السوري في بروكسيل بناء على توجيهات الرئيس عون

Lebanon 24
17-03-2025 | 15:26
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بناء على توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، التقى وزير الخارجية يوسف رجي، في بروكسيل، نظيره السوري اسعد الشيباني. وبحثا في التطورات الحاصلة على الحدود اللبنانية - السورية، واتفقا على متابعة الاتصالات بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع. (الوكالة الوطنية)
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